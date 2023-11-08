İsrail'in bombardımanları sürüyor: Ölenlerin yarısı 'güvenli' bölgelerden

Dünya kamuoyundan yükselen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail Gazze'yi 33 gündür bombalamaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'de başlayan saldırılarda can kaybının son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 27 katliamda 241 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569'a çıktığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarında 26 bin 475 kişinin yaralandığını aktaran Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarının da arttığını ifade etti.

"Ölenlerin yüzde 49'u 'güvenli' bölgelerden"

Kudra, son 24 saatte ölenlerin yüzde 49'unun İsrail ordusunun "güvenli bölge" olarak iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinden olduğunun altını çizdi.

İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 193 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 45 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, İsrail'in şu ana kadar 120 sağlık tesisini hedef aldığını kaydetti.

Hastanelerde sadece yoğun bakım ve ameliyat odalarına elektrik sağlanabiliyor

Hastanelerde sadece acil servislerin yanı sıra yoğun bakım ve ameliyat odaları için jeneratörlerle elektrik vermeye çalıştıklarını söyleyen Kudra, "İşgalci İsrail'in hastanelere yönelik tehdidi artarak devam ediyor. Rantisi Çocuk Hastanesi'nin tahliyesine ilişkin talebini de ısrarla sürdürerek yerinden edilen binlerce hasta ve yaralının hayatını tehlikeye atıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden İsrail tehditlerinin önüne geçmeleri için hastanelerde varlıklarını göstermeleri çağrısında bulunan Kudra, tıbbi malzeme ve akaryakıt girişi için Gazze Şeridi'ne acil güvenli insani koridorun açılması talebinde bulundu.

İran'dan çağrı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Selami, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba kullanılması tehdidini değerlendirdi.

Selami, "Siyonist rejim yetkilisi nükleer silaha sahip olduklarını itiraf etmiştir. Daha da önemlisi, Gazze'nin mazlum halkını tehdit ederek uluslararası hukukun en basit ilkelerine ve Birleşmiş Milletler kurallarına meydan okumuştur." dedi.

Zaman zaman bazı ülkelerin İsrail'in nükleer silah sahibi olmasına itiraz ettiğini hatırlatan Selami, "BM, barış ve uluslararası güvenliği tehdit eden bu küstahça tavır karşısında sessizliğini bozmalı ve ciddi kararlar almalıdır." ifadelerini kullandı.