İsrail'in bombardımanları sürüyor: Son 24 saatte 271 can kaybı

7 Ekim'de Hamas'ın askeri kolunun operasyonuyla başlayan çatışmada 26. güne girildi.

Kamuoyunun baskısına rağmen ateşkes ilan etmeyen İsrail, Gazze'yi havadan ve karadan bombalamaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 271 artarak 8 bin 796'ya yükseldi. Ölenlerin 3 bin 648'i çocuk.