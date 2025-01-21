İsrail’in Cenin'de düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devletinin hava saldırısında şehit olan bir Filistinli, Cenin Devlet Hastanesi'ne nakledildi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail’in saldırıları sonucu yaralanan 4 kişinin de aynı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığı duyuruldu.

İsrail basınına konuşan bir askeri kaynak, saldırıların birkaç gün sürmesinin beklendiğini aktardı.

AA’ya konuşan görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin de Cenin Mülteci Kampı’nın mahallelerine baskın düzenlediğini ve kampta saldırı uyarısı veren sirenlerin çaldığını paylaştı.

İsrail ordusunun kampa askeri sevkiyat yaptığını belirten tanıklar, İsrail'e ait İHA’ların kampta iki noktayı hedef aldığını kaydetti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 14 bin 300'ü geçti

Nablus, El Halil, Kalkilya ve Ramallah kentlerinde düzenlenen son baskınlarda aralarında eski tutukluların ve iki kadının da olduğu 20 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 14 bin 300'ü geçtiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 860 Filistinli hayatını kaybetti.