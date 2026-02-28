İsrail’in çifte cephe operasyonları: Gazze’de kriz, İran’da gerilim!

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik yıllardır aralıksız sürdürdüğü hava ve kara saldırıları, bölgedeki sivil yaşamı tam anlamıyla bir yıkıma sürükleyerek geri dönülemez hasarlar bırakıyor. Güvenlik ve stratejik hedeflere ulaşma gerekçesiyle gerçekleştirilen bu operasyonlar; yerleşim yerlerinin, enerji hatlarının ve su altyapısının sistematik olarak zarar görmesine neden olurken, sağlık ve eğitim gibi en temel insani hizmetleri tamamen felç ediyor. Uluslararası gözlemciler ve insan hakları örgütleri, askeri koordinasyonun öncelendiği bu sürecin Gazze halkı için toplu bir cezalandırmaya dönüştüğünü, insani yardımların engellenmesiyle birlikte bölgedeki krizin bir insani felaket boyutuna ulaştığını vurguluyor. Bölgedeki sivillerin can güvenliğinin hiçe sayıldığı bu süreçte, yaşanan yıkım sadece fiziksel yapıyla sınırlı kalmayıp, nesiller boyu sürecek derin bir toplumsal travmaya ve hukuk ihlallerine yol açıyor.

İran cephesinde stratejik hedefler ve bölgesel denge hamlesi

İran’a yönelik saldırılar ise bambaşka bir cephede ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren başlatılan operasyonlar, Tahran, Kum, İsfahan ve Kirmanşah gibi stratejik şehirlerde patlamalara ve askeri tesislerin etkisiz hâle getirilmesine odaklandı. Hedefler arasında nükleer tesisler ve balistik altyapının yanı sıra üst düzey askeri liderler de bulunuyor. Bu hamle, İsrail’in sadece kendi güvenliğini sağlamayı değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerini kendi lehine çevirmeyi amaçladığını gösteriyor. Operasyonların ABD ile koordineli yürütülmesi, saldırıların uluslararası boyutunu da ortaya koyuyor.

Her iki cephede yürütülen bu eş zamanlı operasyonlar, kısa vadeli tehditleri azaltırken uzun vadeli üstünlüğü hedefleyen çok katmanlı bir stratejiyi yansıtıyor. Gazze’deki saldırılar sınır güvenliğini ve askeri üstünlüğü sağlamaya odaklanırken, İran’a yönelen hamle caydırıcılık ve bölgesel dengeyi değiştirme işlevi görüyor. Misilleme riskinin yüksek olmasına rağmen, İsrail’in saldırıları kararlı bir şekilde devam ediyor.

Orta Doğu’da gerilim yükseliyor

Bölgedeki gerilim, yalnızca İsrail ile İran ve Filistin’i değil, küresel aktörleri de etkiliyor. Diplomatik çabalar ve uluslararası baskılar gerilimi düşürmeye çalışsa da, operasyonlar Orta Doğu’daki dengeleri yeniden şekillendirecek kadar etkili oluyor. İsrail’in Gazze Şeridi ve İran’daki adımları, güvenliğini sağlama, caydırıcılığını artırma ve bölgesel üstünlüğünü pekiştirme hedeflerini bir arada taşıyan stratejik bir planın parçası olarak ilerliyor. Önümüzdeki günlerde bu hamlelerin sonuçları, misillemelerin boyutu ve diplomatik gelişmeler doğrultusunda şekillenecek, ancak şu an için İsrail’in iki cephede de saldırılarını sürdürmeye kararlı olduğu görülüyor.