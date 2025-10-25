İsrail'in Deyr el-Belah saldırısında 2 Filistinli kardeş hayatını kaybetti

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu topçu atışlarıyla Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kastal binalarının yakınını bombaladı.

İsrail saldırısında Said ve Mesud el-Ğavaş isimli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Sarı Hat'ta sivilleri vurdu

Yerel kaynaklar, Filistinli kardeşlerin İsrail ordusunun ateşkesin ardından gerisine çekildiği Sarı Hat'tı geçtiklerini ve bölgede Sarı Hat'tı gösteren bir işaretin bulunmadığını söyledi.

İsrail ordusu, Sarı Hat'tı yanlışlıkla da olsa geçen Filistinli sivilleri ve araçlarını uyarı yapmaksızın hedef alıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gruplar halinde Ramallah'ın doğusundaki el-Muğayyir köyünün batı kesimine baskın düzenledi.

Saldırgan İsrailliler köyde Filistinlilere ait araçları yaktı, bir Filistinlinin evine bir diğer Filistinlinin de çiftliğine saldırdı.

Köydeki Filistinliler, gaspçı İsraillilerin saldırılarına karşı koymaya çalıştığında İsrail ordusu köye baskın düzenledi, ses ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi, bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere Sarı Hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.