İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınları sürüyor

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun başlattığı "geniş çaplı" saldırılar dördüncü gününde de devam ederken şu ana kadar 70 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti yapılan bir başka açıklamada, Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırı başlatan İsrail'in, son 3 günde toplam 70 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar en az 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 300'ü aştığı, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 300 küçükbaş hayvanı gasbetti

İsrailliler, El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasına da baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sair kasabasında bir grup Filistinlinin bulunduğu bölgeye saldıran "asker üniforması giymiş" İsrailliler, Filistinlilere ait 300 küçükbaş hayvanı silah zoruyla gasbetti.

İsrail ordusu, El-Halil kentinde iki Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun El-Halil kentine dün gece düzenlediği baskın sırasında da 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, Muhammed İhsan Maraka ve Zuhdi Nidal Ebu Afife adlı iki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, söz konusu iki Filistinlinin İsrailliler tarafından gasbedilen topraklara kurulmuş olan Karmei Tzur ve Etzion bölgeleri yakınında öldürüldüğünü belirtti.

Ayrıca, İsrail askerleri Maraka ve Ebu Afife'nin evlerine de baskın düzenledi, aileleriyle açık alanda soruşturma yaptı.

Sivil İşler Genel Kurumu ise, Halil kentinde öldürülen iki Filistinliye ait naaşlara İsrail tarafından el konulduğunu açıkladı.

Öte yandan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve oradaki mülteci kampına yönelik 4 gündür İsrail ordusu tarafından saldırılar ve baskınlar düzenleniyor.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, Cenin'in batısındaki Es-Sile el-Harisiyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şarapnel parçasıyla yaralandı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin'de alt yapıya yönelik tahribatların yanı sıra Filistinlilerin dükkanları ve çevreye büyük zararlar verdi.

Yine Filistin Kızılayı, bir başka açıklamasında, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Filistinli bir çocuğun başından yaralandığını duyurdu. Açıklamada, sağlık ekiplerinin başından yaralanan çocuğu Cenin'deki hastaneye naklettiği belirtildi.