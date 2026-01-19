İsrail'in eski Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh hayatını kaybetti

2016–2018 yılları arasında İsrail’in Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan deneyimli diplomat Eitan Na’eh’in vefat haberi, yakınları ve diplomasi camiasında üzüntüyle karşılandı. İsrail’in Ankara Büyükelçiliği görevini, Türkiye–İsrail ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiği süreçte yürüten Na’eh, görev süresi boyunca iki ülke arasındaki diyalog kanallarının açık tutulmasına yönelik çabalarıyla tanındı.

Türkiye ile ilişkileri büyükelçilik göreviyle sınırlı kalmayan Na’eh, 1993–1997 yıllarında İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nde basın işleriyle görevli ikinci katip ve daha sonra birinci katip olarak görev yaptı. Türkiye’yi yakından tanıyan Na’eh, Türk toplumuna, kültürüne ve siyasi yapısına ilişkin bilgisiyle biliniyordu.

Meslek hayatı boyunca diyalog, karşılıklı saygı ve sağduyuya dayalı bir diplomasi anlayışı benimseyen Na’eh, kişisel ilişkilerindeki sıcak ve samimi yaklaşımıyla da meslektaşları arasında saygı gördü.

Eitan Na’eh’in vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye–İsrail ilişkilerini yakından takip eden çevreler tarafından önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.