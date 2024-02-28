İsrail’in Eurovision’a sunduğu ikinci şarkı da reddedildi

İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan men edilmesi çağrıları sürerken, İsrail’in yarışmaya gönderdiği iki şarkı da Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından reddedildi.



İsrail basınının İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, İsrail’in yarışmaya gönderdiği "Dance Forever" adlı şarkının da gönderilen ilk şarkı "October Rain" gibi İsrail-Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarına değindiği ve siyasi içerikli olduğu gerekçesiyle EBU tarafından reddedildiği ifade edildi.



İsrail'in hala Avrupa Yayın Birliği ile bir çözüm bulmaya çalıştığı aktarılan haberlerde, konuyla ilgilenen yetkililerin "umutsuz" oldukları belirtildi.



Aralarında Fransız, İsveç, İspanyol, İrlandalı ve İzlandalı siyasilerin ve sanatçıların bulunduğu çok sayıda kişi İsrail’in yarışmadan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.