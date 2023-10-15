Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede Çin'in sivillere zarar veren, insan vicdanına ve uluslararası hukukun temel normlarına karşı gelen tüm eylemlere karşı olduğunu ve bunları kınadığını belirterek, "İsrail'in eylemleri, nefsi müdafaa sınırlarını aştı." dedi.

Çinli Bakan, İsrail'in uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrılarını dinlemesi ve "Gazze halkını toplu cezalandırmaya son vermesi" gerektiğini vurguladı.

Tüm tarafların gerilimi daha fazla yükseltecek adımlardan kaçınması ve en kısa sürede müzakere masasına dönmesi gerektiğini ifade eden Vang, Çin'in ateşkes sağlanması ve savaşın durdurulması için yoğun temas halinde olduğunu belirtti.

Vang, "Şu anda acil öncelik, sivillerin güvenliğini sağlamak, insani yardım kanallarını en kısa sürede açmak, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak olmalı." ifadesini kullandı.

Çin'in, "Filistin'e yarım asırdır haksızlık yapıldığı ve bunun artık devam edemeyeceği" görüşünde olduğunun altını çizen Vang, "Tüm barışsever ve adaletli ülkeler, sesini yükseltmeli ve iki devletli çözümün en kısa sürede uygulanmasını talep etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, Çin'in, "Filistin'in ulusal haklarını kazanması için verdiği haklı davayı desteklemek" ve "Filistin sorununu iki devlet temelinde adil ve kalıcı çözüm için rayına sokmak" amacıyla Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

"Gazze'ye en kısa sürede insani yardım ulaştırılmalı"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Suudi Arabistan'ın İsrail ile Filistin arasında tırmanan gerginlikten derin endişe duyduğunu, sivillere yönelik tüm saldırıları kınadığını ve İsrail'in Gazze'de yaşayanları zorla yerlerinden çıkarmasına karşı olduğunu vurguladı.

Şu anda Gazze'ye en kısa sürede insani yardım ulaştırmak gerektiğini ifade eden Bin Ferhan, uluslararası toplumun, çatışmanın diğer ülkelere yayılmaması için birlikte çalışacağını umduğunu dile getirdi.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları uygulanmadığı ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmadığı sürece Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunacağına inanmadığının altını çizdi.

Çin'in dünyada barış ve istikrara yönelik çabalarda önemli rol oynadığına dikkati çeken Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın tüm tarafları uluslararası insani hukuka uyma, sivilleri koruma ve BM Güvenlik Konseyinin Filistin sorununa ilişkin kararlarını uygulayamaya teşvik etmek için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu aktardı.