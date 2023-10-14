İsrail'in Gazze için verdiği süre doldu, gergin bekleyiş sürüyor

İsrail ile Filistinli gruplar arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, gözler İsrail’in kara harekatına çevrildi.

İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen güzergahta güvenli geçişe izni verildiğini açıklamasının ardından kara harekatı için Gazze sınırında sevkiyatı artırdı. İsrail’in tahliyeler için verdiği sürenin 16.00’da dolmasıyla da Gazze’den dumanlar yükseldi. Sürenin dolmasıyla İsrail güçleri, Sderot’tan top atışlarını yoğunlaştırdı. İsrail’in atışlarını artırmasıyla bölgeden şiddetli duman yükseldi.

Gazze sınırına sevkiyatı artıran İsrail, Gazze’nin kuzey noktasında bulunan İsrail’in Sderot kentinde sınıra yığınak yaptı. İsrail, yüzlerce tankı Sderot kentinde konuşlandırdı.

Hasta ve yaralıların korunması çağrısı

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in saldırılarında 28 sağlık çalışanının öldüğünü ve onlarcasının yaralandığını belirterek, uluslararası topluma sağlık personeli ile hasta ve yaralıların korunması çağrısında bulundu.

Netanyahu Gazze sınırına gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırına gitti. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in güneyinde Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen Be'eri ve Kfar Azza yerleşim yerlerindeki İsrail askeriyle görüştü.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın yerleşim yerlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden bilgi aldı.

Netanyahu'nun bu hamlesi, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana sınıra yaptığı ilk ziyaret oldu.

Can kaybı artıyor

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurdu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. (AA-İHA)