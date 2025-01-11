  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in , Gazze kent merkezinde iki eve düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail'in , Gazze kent merkezinde iki eve düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan bir evi bombaladı, saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde "Tafiş" ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu da bir Filistinli öldü, saldırıda yaralananlar oldu.

İsrail ordusuna ait tanklar da gece boyunca Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki bölgeleri bombalamaya devam ederken, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısına da yoğun ateş açtı.

7 Ekim'den bu yana  46 bin 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 109 bin 378 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

A101 Haftanın Yıldızları! Bu indirim kaçmaz (11-17 OCAK HAFTASI İNDİRİMLERİ)A101 Haftanın Yıldızları! Bu indirim kaçmaz (SON TARİH 17 OCAK)Ekonomi
Migros'tan, Money ile yapılan 25 TL'lik alışverişlerde geçerli seç-al kampanyası (SON TARİH 19 OCAK)Migros'tan, Money ile yapılan 25 TL'lik alışverişlerde geçerli seç-al kampanyası (SON TARİH 19 OCAK)Ekonomi

 

Dünya
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği yapacağız
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği yapacağız
Sefer iptal edildi,  yolcular uçaktan acil durum kaydıraklarıyla çıkarıldı : 4 yaralı (Video)
Sefer iptal edildi,  yolcular uçaktan acil durum kaydıraklarıyla çıkarıldı : 4 yaralı (Video)
ABD: Gazze'de eşi görülmemiş sayıda gazetecinin öldürülmesinden derin endişe duyuyoruz
ABD: Gazze'de eşi görülmemiş sayıda gazetecinin öldürülmesinden derin endişe duyuyoruz
ABD’nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 11’e yükseldi
ABD'deki büyük yangında can kaybı artıyor
Netanyahu'dan Husilere tehdit: Ağır bedel ödeyecekler
Netanyahu'dan Husilere tehdit: Ağır bedel ödeyecekler
Meta CEO'su Zuckerberg'den Biden yönetimine sansür suçlaması: Bize yoğun baskı yaptılar
Meta CEO'su Zuckerberg'den Biden yönetimine sansür suçlaması: Bize yoğun baskı yaptılar