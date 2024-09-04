İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden Greta Thunberg gözaltına alındı
İsrail’in Gazze saldırılarına karşı düzenlenen protesto gösterisine katılan iklim aktivisti Greta Thunberg, Kopenhag’da gözaltına alındı.
İklim aktivisti Greta Thunberg, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da İsrail’in Gazze saldırılarına karşı gerçekleştirilen protesto gösterisine katıldı.
Gösteriyi organize eden öğrenci grubunun sözcüsü, İsrail karşıtı eylemde Thunberg’in gözaltına alındığını duyurdu. Danimarka polisi ise, yaklaşık 20 kişinin Kopenhag Üniversitesinde girişi engellemesi ve 3 kişinin içeri girmesinin ardından 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Polis, gözaltına alınanların kimliklerine ilişkin bir açıklama yapmazken İşgale Karşı Öğrenciler grubunun sözcüsü gözaltına alınanlar arasında Thunberg’in de bulunduğunu bildirdi.