İsrail'in Gazze Şeridi'nde sığınmacıların çadırlarını vurması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait keşif uçakları, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde En-Necat Mülteci Kampı'nın güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırları hedef aldı.

Kuveyt Hastanesi'nden ilk yardım ekipleri, saldırı sonucu hayatını kaybeden, aralarında çocukların da olduğu 4 kişinin cansız bedenini enkaz altından çıkardı, yaralılar hastaneye nakledildi.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik soykırımına devam ediyor.

Uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılar, aç bırakma, yıkım ve zorla göç ettirme politikalarıyla sürüyor.

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve çok sayıda çocuğun ölümüne yol açan kıtlık devam ediyor.

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatını kısıtlamasının "hayati tehlike" oluşturuyor"

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatını kısıtlamasının "hayati tehlike" oluşturduğu uyarısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in yardım girişlerini engellemesinin ölümcül sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, "Ateşkesin olmadığı her gün, Gazze'de önlenebilir ölümler yaşanıyor. Çocuklar acı içinde can veriyor, insanlar yardıma ulaşmaya çalışırken vuruluyor." dedi.

Gazze'deki yakıt krizinin de giderek derinleştiğine dikkati çeken Dujarric, "İki gündür yaklaşık 75 bin litre yakıt ulaştırmayı başardık ancak bu miktar günlük hayati operasyonların sürdürülmesi için gerekenin yalnızca küçük kısmı." ifadesini kullandı.

Dujarric, mevcut kısıtlamaların derhal kaldırılmaması halinde daha fazla hizmetin duracağını kaydetti.

İsrail'in BM ekiplerinin Gazze'nin kuzeyine yakıt götürmesine izin vermediğini belirten Dujarric, perşembe günü Gazze Şehri'nde 18 yaralının enkaz altında kaldığı bir bölgeye erişimi de engellediğini ve bu kişilerin tamamının hayatını kaybettiğini söyledi.

Dujarric, perşembe günü İsrail makamlarıyla koordine edilen 15 insani yardım faaliyetinden yalnızca 6'sının tam olarak gerçekleşebildiği bilgisini paylaşarak, İsrail'in son 130 günü aşkın süredir Gazze'ye hiçbir barınma malzemesinin girişine izin vermediğini sözlerine ekledi.