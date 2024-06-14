İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine düzenlediği saldırılar devam ediyor

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "162. Bölük güçleri Refah'ta, 99. Bölük de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde operasyonlarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "son 24 saatte Refah'ta bir grup silahlının tasfiye edildiği, çok sayıda silah ve tünelin de tespit edildiği" öne sürüldü.

Dün akşam saatlerinde çok sayıda roket atıldı

Ordu açıklamasında ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim birimlerine dün akşam saatlerinde çok sayıda roket atıldığı, bir kısmının savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından engellendiği, bir kısmının da açık alanlara düştüğü aktarıldı.

Roketlerin atıldığı iddia edilen noktaların havadan ve top atışlarıyla hedef alındığı; bölgede bulunan bir silah deposunun da vurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusu 8 Haziran'daki açıklamasında Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan iki füze atıldığını açıklamış, birkaç saat sonra da 300'e yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenlemişti.

Katar ve Mısır'daki arabulucular, ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde esir değişimi ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılması için İsrail ve Hamas ile görüşmeler yürütüyor.