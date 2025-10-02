  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi
Takip Et

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana göçe zorlanan Filistinlilerin sığındığı çadır ve evlerin yanı sıra sivillerin toplandığı alanları da hedef aldı.

İsrail’e ait bir insansız hava aracının Gazze kentinin batısındaki Ensar Kavşağı yakınlarını hedef alması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Aynı zamanda kentin mahallelerinde yoğun bombardıman ve ardı ardına patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusu, kentin güneyindeki Sabra ve Tel el-Hava mahallelerinde, ayrıca kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan ve Nasr bölgelerinde onlarca evi bombalı araçlarla yıktı ve havaya uçurdu.

Bu gelişmeler, özellikle kentin batısındaki Nasr ve Şifa caddelerinde, İsrail’in kara saldırısı eksenlerinde yoğun hava bombardımanları, ağır makineli silahlar ve topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi - Resim : 1Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimleri

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini hedef aldığı saldırıda 4 kardeş yaşamını yitirdi.

İsrail saldırıları, çok sayıda yerinden edilen Filistinlinin bulunduğu Deyr el-Belah kentine yoğunlaştı.

Deyr el-Belah’taki Ebu Arif bölgesinde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında, 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Meşaale bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadır da İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Saldırıda aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus’un güneyindeki Tine Caddesi’nde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 1 Filistinli kadın öldü, bazıları da yaralandı.

Ayrıca Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde bulunan Aksa Üniversitesi yerleşkesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar, İsrail saldırısının hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Dünya, Sumud Filosu’nun yanında!Dünya, Sumud Filosu’nun yanında!Dünya
AB doğu kanadının güvenliğini güçlendirmeyi planlıyorAB doğu kanadının güvenliğini güçlendirmeyi planlıyorDünya

 

Dünya
ABD'li Senatör Markey: Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın
ABD'li Senatör Markey: Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın
İddia | Suriye devrik lideri Esad'a suikast düzenlendi
İddia | Suriye devrik lideri Esad'a suikast düzenlendi
Fransız siyaset bilimci Burgat’tan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine takdir mesajı
Fransız siyaset bilimci Burgat’tan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine takdir mesajı
İtalya Başbakanı Meloni, Sumud Filosu'nun Filistin halkına fayda sağlamadığını savundu
Meloni, Sumud Filosu'nun Filistin halkına fayda sağlamadığını savundu
İspanya, Gazze filosuna saldırı sonrası İsrail temsilcisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İspanya, Gazze filosuna saldırı sonrası İsrail temsilcisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
ABD'de hükümet kapandı: Federal çalışanların işten çıkarılmasına başlanacak
ABD'de hükümet kapandı: Federal çalışanların işten çıkarılmasına başlanacak