İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde evlere, binalara ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırılarını sürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin batısındaki Benna fırını yakınlarında bulunan bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyindeki Magraka beldesini bombaladığını aktardı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı vurması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Asda bölgesi yakınlarında Roni Caddesi üzerindeki yerinden edilenlerin sığındığı çadıra insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Han Yunus’un kuzeydoğusundaki Karara beldesinde Filistinlilere ait binalarını patlattığını kaydetti.

Ayrıca Han Yunus’un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, El-Beled, Satr el-Garbi, Ketibe ve 5. Cadde bölgeleri ile çevresine yoğun topçu saldırıları düzenlendi.

İsrail’in Gazze kentinin güneyindeki Keşku Caddesi üzerindeki bir evi hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus'ta bir yardım aracını hedef alan saldırısında 2, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'yı hedef alan bombardımanında hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 2 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda 4 gazeteci hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 70 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 70 ölü ve 189 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 402 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 489 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 677'ye, yaralıların sayısının da 125 bin 530'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 225 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, saldırılarda 4 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği doğrulandı.

Gazze'de 4 gazetecinin daha ölmesinin ardından İsrail'in "soykırımına başladığı" 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 225'e çıktığı bildirildi.

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması, öldürmesi ve bu kişilere suikast düzenlemesi şiddetle kınandı.

Dünyadaki gazetecilikle ilgili kuruluşlara Gazze'de Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

İsrail bombardımanında iki bacağını kaybeden Şirin, yaşadıklarını anlattı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarında çocukları hedef alarak sakat bırakmaya devam ediyor.

Yoğun bombardıman, açlık, hastalık ve zorla yerinden edilme gibi tehditlerle karşı karşıya kalan Filistinli çocuklar, temel yaşam haklarından dahi mahrum bırakılıyor.

İsrail'in Gazze kentindeki evlerine düzenlediği bombardıman sonucu her iki bacağını da kaybeden 16 yaşındaki Şirin Ebu el-Kas, bacaklarını kaybetmiş olsa da Gazze’de dört uzvunu birden kaybeden çocuklarla karşılaştırıldığında sağlık açısından hala daha iyi durumda olduğunu dile getirdi. Evlerinin bombalandığı anda önce hiçbir şey hissetmediğini söyleyen Şirin, uyandığı sırada etrafında yıkıntıları gördüğünde evlerinin vurulduğunu fark ettiğini, taşları kaldırmaya çalıştığını fakat başaramadığını ifade etti.