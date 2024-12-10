İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'e ait savaş uçakları, sabahın ilk ışıklarında Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda hayatını kaybeden 3'ü kadın, 1'i çocuk 7 kişinin naaşı enkaz altından çıkarılarak, El-Avde Hastanesine getirildi. Bombardımanda çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları saldırıda hedef alınan evin büyük çapta yıkıldığı, çevre binalarda ise hasar meydana geldiğini ifade etti.

7 Ekim'den bu yana 4 bin 758 Filistinli hayatını kaybetti, 106 bin 104 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 758 Filistinli öldü, 106 bin 104 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.