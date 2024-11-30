  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze kent merkezindeki Rimal bölgesini hedef aldı.

İsrail'in Şüheda Caddesi'nde "Kehil" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bombalanan evin enkazında kalan 6 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, Cibaliya en-Nezle bölgesinde Halime es-Sadiyye Okulu yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı, bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araç ve bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da 2 kişi öldü, olayda yaralananlar oldu.

7 Ekim 2023'ten bu yana 44 bin 363 Filistinli hayatını kaybetti, 105 bin 70 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 363 Filistinli öldü, 105 bin 70 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin davası, insanlığın en haklı davasıdırVenezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin davası, insanlığın en haklı davasıdırDünya
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'da ateşkes kapısını araladıUkrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'da ateşkes kapısını araladıDünya

 

Dünya
Suriye'nin Humus iline hava saldırıları düzenlendi
Suriye'nin Humus iline hava saldırıları düzenlendi
Muhalifler Halep'in büyük bölümünü ele geçirdi
Muhalifler Halep'in büyük bölümünü ele geçirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'da ateşkes kapısını araladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'da ateşkes kapısını araladı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin davası, insanlığın en haklı davasıdır
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin davası, insanlığın en haklı davasıdır
Bir dönem Türkiye'de de oynadı: Türk futbolcu Almanya'da 11 bombalı saldırıdan sorumlu tutuldu
Bir dönem Türkiye'de de oynadı: Türk futbolcu Almanya'da 11 bombalı saldırıdan sorumlu tutuldu
Esad rejimi karşıtı gruplar Halep'in merkezine ulaştı
Esad rejimi karşıtı gruplar Halep'in merkezine ulaştı