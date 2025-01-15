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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Yermuk semtinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Farabi Okulunu bombaladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyini vurdu.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği, 7 kişi yaralandı.

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