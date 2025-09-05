  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi
Takip Et

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde evlere ve yerinden edilenlerin barındığı çadırlara saldırdı.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Derec Mahallesi’nde bir evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Gazze kentinin güneybatısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan İslam Üniversitesi içinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadır, İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yine Rimal Mahallesi'nde çadır ve evlere İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Tel el-Heva Mahallesi'nde de bir apartman dairesinin bombalanması sonucu 3 Filistinli öldü.

İsrail savaş uçakları, Selasini Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesini bombaladı. Saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Ezher Üniversitesi kavşağında yerinden edilenlerin barındığı bir çadır İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrailliler El Halil'de biri bebek 20 kişiyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine düzenledikleri baskında, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 20 kişiyi yaraladı.

Aktivist Usame el-Mahamra AA muhabirine yaptığı açıklamada onlarca İsraillinin Mesafir Yatta'daki Hillet ed-Dab köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

Bıçak ve sopalarla Filistinlilere saldıran İsraillilerin, aralarında 3 yaşında bebek ve yaşlıların da yer aldığı 20 kişiyi yaraladığını aktaran Mahamra, yaralıların bir kısmının bıçaklandığını, bazılarında kırık ve ezikler oluştuğunu söyledi.

Mahamra, 9 kişinin hastanede tedavi altına alındığını dile getirdi.

Ulusal muhafızların Washington’daki görevi kasım sonuna kadar uzatıldıUlusal muhafızların Washington’daki görevi kasım sonuna kadar uzatıldıDünya
Tarihte bugün: 5 EylülTarihte bugün: 5 EylülYaşam

 

 

Dünya
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner istifa etti
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner istifa etti
Avrupa Komisyonu, Gazze’deki olayları ilk kez ‘soykırım’ olarak nitelendirdi
Avrupa Komisyonu, Gazze’deki olayları ilk kez ‘soykırım’ olarak nitelendirdi
Japonya’da 102 yaşındaki dağcı, Fuji Dağı zirvesine tırmanarak rekor kırdı
Japonya’da 102 yaşındaki dağcı, Fuji Dağı zirvesine tırmanarak rekor kırdı
Trump "Tanrı beni Amerika için seçti" diyerek "cennete girebilmek için" bağış toplamaya başladı
Trump "Tanrı beni Amerika için seçti" diyerek "cennete girebilmek için" bağış toplamaya başladı
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli
Cerrah bacaklarını kesip sigortayı 27 milyon TL dolandırdı!
Cerrah bacaklarını kesip sigortayı 27 milyon TL dolandırdı!