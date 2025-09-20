İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 40 kişi yaşamını yitirdi

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları ve sivillerin olduğu toplanma alanlarını hedef aldı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan Filistin Stadyumu yakınlarına düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Rimal Mahallesi'ndeki bir grup sivili hedef aldığı hava saldırısında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sivillerin toplandığı alanlar ve çadırlar hedef alındı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Azzayiza Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yine Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda Ebu Sarrar Kavşağı yakınlarında sivil bir grubun hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin çadırına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine düzenlenen İsrail bombardımanında ise 5 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yardım sırasındaki sivillere ateş açıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, insani yardım bekleyenlere açılan ateşte 2 kişi, kentin kuzeybatısındaki Karara beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırıda ise 2 kardeş yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Han Yunus ve Refah'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 5 Filistinlinin cenazesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere ulaştırıldı.

Sağlık kaynakları, Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.