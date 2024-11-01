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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli hayatını kaybetti
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi ve evleri bombaladı.

47 Filistinlinin naaşı Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı

Saldırıların ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 47 Filistinlinin naaşı ulaştı. İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk ve kadın, onlarca kişi de yaralandı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Nusayrat'ta farklı bölgelerden yerinden edilmiş akrabalarını misafir eden birçok evi hedef aldı. İsrail'in evleri bombalamasının ardından yardıma gelenler oldu. İsrail güçleri, bunun ardından bölgeye ikinci kez saldırı düzenledi. Ölenlerin çoğunun bu bölgeden olduğu kaydedildi.

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