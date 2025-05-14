  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 51 Filistinli yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 51 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 51 Filistinli yaşamını yitirdi
Takip Et

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyinde Filistinlilerin evlerini hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Saldırılarda, 45'i Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olmak üzere aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, yaşamını yitirenlerden bir kısmının halen enkaz altında olduğu kaydedildi.

Trablus'ta çatışmalar yeniden başladıTrablus'ta çatışmalar yeniden başladıDünya
Tarihte bugün: 14 MayısTarihte bugün: 14 MayısYaşam

 

Dünya
NATO Genelkurmay Başkanları, Lahey Zirvesi'ne hazırlık gündemiyle bir araya geldi
NATO Genelkurmay Başkanları, Lahey Zirvesi'ne hazırlık gündemiyle bir araya geldi
Trump: Erdoğan ile görüştükten sonra Suriye'deki yaptırımları kaldırdım
Trump: Erdoğan ile görüştükten sonra Suriye'deki yaptırımları kaldırdım
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki melioidoz salgınında can kaybı 31'e yükseldi
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki melioidoz salgınında can kaybı 31'e yükseldi
ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Riyad'da görüştü
ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Riyad'da görüştü
Trump, Katar'ın hediye ettiği uçağı Pentagon'a verecek
Trump, Katar'ın hediye ettiği uçağı Pentagon'a verecek
ABD, Afganlar için "geçici koruma statüsü" programını sonlandırıyor
ABD, Afganlar için "geçici koruma statüsü" programını sonlandırıyor