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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in bir yılı aşkın süredir soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde bir evi ve sivilleri hedef aldığı saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında bir eve hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Nezle bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulun çevresine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Saldırıda yaralananların olduğu belirtildi.

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