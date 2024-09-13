İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail topçu birlikleri Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde "el-Berdevil" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Akl" ailesine ait evi hedef alması sonucu da 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli ölmüş, 95 bin 125 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Ez-Zahiriyye kasabasına baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre ise baskın sırasında çıkan çatışmada 2 kişi İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 2 kişi ise şarapnel parçasıyla yaralandı.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Beytüllahim kentinin Halayil el-Levz bölgesinde Filistinlilerin evlerine taş atarak saldırdı. Saldırıda 2 evin camları kırıldı.