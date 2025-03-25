İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin batısındaki Hamed bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombaladı.

İsrail saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da, İsrail ordusunun "Alyan" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1'i çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Saldırı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için yayımladığı "tahliye emrinden" kısa bir süre sonra yapıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Filistinlilere yaşadıkları yerleri terk etme uyarısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Filistinlilere yaşadıkları yerleri terk etme uyarısı yaptı.

Adraee, bunun "saldırıdan önceki son uyarı" olduğunu ifade etti.

Sivillerin bulunduğu yerlerden füze atıldığını iddia eden Adraee, Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki "barınma merkezlerine" gitme çağrısında bulundu.

İsrail, Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Ballal'ı gözaltına aldı

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'daki aktivistlerden yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdığı belirtildi.

Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısında yaralananlar olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarıldı.

Saldırıyı belgelemek için olay yerine gelen 5 ABD'li Yahudi aktivistin de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı ve aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırıda, Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" belgesel ekibinden Hamdan Ballal'ın da yaralandığı ve çok sayıda Filistinli ile gözaltına alındığı duyuruldu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'ye saldırılarını durdurması için uluslararası toplum İsrail'e baskı yapmalı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasAbbas, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ramallah'ta görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Uluslararası toplumun, Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı yürüttüğü soykırımı durdurması için işgalci İsrail hükümetine baskı yapması gerekiyor." dedi.

Gazze'de sürdürülebilir ateşkesin önemini anlatan Abbas, insani yardımların ulaştırılması için Gazze'nin sınır kapılarının açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Abbas, İsrail'in Gazze'den tam çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşasına hazırlık olarak Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'nin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in saldırılarına değinen Abbas, başta Batı Şeria'nın kuzeyi olmak üzere İsrail ordusunun altyapı ile evleri hedef alan ve Filistinlileri göçe zorlayan saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun baskı yapmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin topraklarının gasbedilmesinin durdurulması ve uluslararası hukukun ihlali olan Filistin vergi fonlarına el konulmasına son verilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'den İsrail'e kınama

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, X hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşime ilişkin İsrail'in aldığı kararı kınadıklarını bildirdi.

Bakan Falconer, "Yerleşim yerleri hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenliğine zarar vermekte ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail güvenlik kabinesi, 23 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birim olarak tanınması kararını onaylamıştı.