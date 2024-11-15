İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti

Gazze Avrupa Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, Refah kentindeki Nasr beldesinde bir evin hedef alındığı hava saldırısında baba ve kızı ölürken, yaralananlar da oldu.

Aksa Şehitleri Hastanesi de Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadıra ve eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail insansız hava araçlarının Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni hedef alması sonucu da 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesinde konuşlu İsrail askeri araçlarından ateş açıldı, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Radi Caddesi topçu saldırılarıyla hedef alındı.

Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir binanın hedef alındığı saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 736 Filistinli öldü, 103 bin 370 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 373’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 793 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.