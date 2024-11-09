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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in bir yılı aşkın süredir soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Yafa Caddesi'nde bulunan yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu'nu hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlileri tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 508 Filistinli öldü, 102 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail, Gazze'nin güneyinde bir çadıra saldırı düzenledi, 3 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu güvenli olduğunu iddia ettiği Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 Filistinli ölürken, 7 kişi de yaralandı.

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