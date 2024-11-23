İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son iki günde 120 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 414 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 120 kişinin hayatını kaybettiği, 205 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 176'ya, yaralı sayısının da 104 bin 473'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Şeldan" ailesinin evini vurdu.

Saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimi vuruldu

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi topçu ateşiyle hedef aldı. Saldırıda 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ebu Takiyye" ailesinin yaşadığı apartman dairesi de İsrail ordusunun hedefi oldu.

Bombardımanda 2'si kadın 3 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail, Gazze'nin güneyine de saldırdı

Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarının bulunduğu alanın hemen yakınındaki bir evi vurdu.

Filistinli "Ebu Sabla" ailesine ait evde biri çocuk 6 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

Han Yunus'un Şeyh Nasır bölgesinde düzenlenen İHA saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de 1 kişiyi doğrudan hedef alarak öldürdü.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da aralarında çocukların olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Kalkilya, Tulkerim, Nablus, Beytullahim, El Halil ve Cenin kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlarda aralarında çocukların ve eski tutukluların da olduğu 15 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de İsrail'in bombaladığı Kemal Advan Hastanesi müdüründen uluslararası topluma "müdahale" çağrısı

Ebu Safiyye, yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun hastanenin acil servisi ve girişini birden fazla kez hedef almasıyla aralarında doktor, hemşire ve idari personelin de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, saldırılarda hastane avlularının, elektrik jeneratörlerinin de bombalandığını, oksijen ve su sisteminde ise tahribat meydana geldiğini belirten Ebu Safiyye, uluslararası topluma çağrı yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplumu acilen müdahale etmeye ve cerrahi heyetler, tıbbi malzemeler ve ambulanslar tedarik etmeye çağırıyoruz. Ayrıca (Gazze'nin) kuzey bölgesindeki sağlık sistemimiz ve personelimiz için uluslararası koruma talep ediyoruz. Böylelikle, en sınırlı kaynaklarla bile, günün her saati insani hizmetlere ihtiyaç duyan hastaların ve yaralıların hayatlarını kurtarmaya devam edebiliriz."

Ebu Safiyye, şu an 86 hastalarının bulunduğunu belirterek, hastanenin çocuk servisine yetersiz beslenme vakaları gelmeye başladığının altını çizdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği son saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti

Nablus'a bağlı Lubban Şarkiye Köy Meclisi Üyesi Cihad el-Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli grubun Ramallah-Nablus yolu üzerinde bulunan 55 zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Kesilen zeytin ağaçlarının Filistinli "Uveys" ve "Agbar "ailelerine ait olduğunu aktaran Faysal, söz konusu İsrailli grubun, Lubban Şarkiye Köyü'ndeki toprakların gasbedilmesi sonrası kurulan yerleşim biriminden geldiğini ifade etti.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı 16 bin 633 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çoğu onlarca yıllık zeytin ağacı olmak üzere Filistinlilere ait 21 bin 280 ağacı söktü, kesti ya da büyük zarar verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.