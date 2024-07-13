İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırıları 280. gününde de sürüyor! 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, bu gece Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

İsrail, Han Yunus kentinin doğusunda Abesan el-Kebira beldesinde bir evi bombaladı

İsrail ordusu ayrıca güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda Abesan el-Kebira beldesinde bir evi bombaladı. İsrail güçleri, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey mahallelerine de topçu saldırıları düzenledi.

Bu saldırılarda ne kadar can kaybı olduğuna dair henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 573 Filistinli hayatını kaybetti.