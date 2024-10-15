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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 375 gündür sürüyor! Can kaybı 42 bin 344'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 kişi artarak 42 bin 344'e yükseldi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 42 bin 344'e, yaralananların sayısı ise 99 bin 13'e yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 375 gündür sürüyor! Can kaybı 42 bin 344'e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 375 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 55 Filistinlinin öldüğü, 329 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin 344 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 344'e, yaralananların sayısının da 99 bin 13'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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