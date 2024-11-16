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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 407 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 799'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 3 katliam sonucu 35 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte can kaybı 43 bin 799'a yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 407 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 799'a yükseldi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 407 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti, 111 kişi yaralandı

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 35 kişinin hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 43 bin 799 kişi hayatını kaybetti, 103 bin 601 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 799'a, yaralı sayısının da 103 bin 601'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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