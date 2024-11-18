İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 409 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 922'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 409 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 76 kişinin hayatını kaybettiği, 158 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 922'ye, yaralı sayısının da 103 bin 898'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze'de sivillere ait bir evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Filistinli Ebu Reyyale ailesine ait evi hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıda yıkılan evin enkazından 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Evin enkazında kalanların olduğuna işaret edilen açıklamada, ekipman eksikliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla ilerlediği ifade edildi.