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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 461 gündür sürüyor! Can kaybı 46 bini geçti

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 3 katliamda, 70 kişi daha yaşamını yitirdi. Son vefat eden Filistinliler ile birlikte Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 6'ya yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 461 gündür sürüyor! Can kaybı 46 bini geçti
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Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 461 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 70 kişinin yaşamını yitirdiği, 104 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 46 bin 6 kişi yaşamını yitirdi, 109 bin 378 kişi ise yaralandı

İsrail'in, ABD’nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 6'ya, yaralı sayısının da 109 bin 378'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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