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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bayramda da sürdü! Saldırılarda 23 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bayramda da sürdü! Saldırılarda 23 Filistinli yaşamını yitirdi
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin Deyr el-Belah, Han Yunus, Refah ve Gazze şehrine saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarında çocuklar da dahil 23 kişi öldü.

Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı aktarılırken, yaralanan kişi sayısı hakkında bilgi verilmedi.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542'i aşkın kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bin 399 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı ise 114 bin 583'e yükseldi.

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