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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 449 gündür sürüyor! Can kaybı 45 bin 484'e yükseldi

İsrail'ini Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 484'e, yaralı sayısı ise 108 bin 90'a yükseldi.

Haber Merkezi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 449 gündür sürüyor! Can kaybı 45 bin 484'e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 449 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 48 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim'den bu yana, saldırılarda 45 bin 484 kişi hayatını kaybetti, 108 bin 90 kişi ise yaralandı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 484'e, yaralı sayısının da 108 bin 90'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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