İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu 13 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısı suikasta uğradı

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Müdürü Tümgeneral Salah ile yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Şahvan'ı Han Yunus'ta havadan hedef aldığı aktarıldı.

Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in işlediği bu suikastla Gazze Şeridi'nde kaosu yayma ve Filistinlilerin maruz kaldığı acıları derinleştirme konusunda ısrar etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.