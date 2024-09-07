İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırıları sonucunda son 24 saatte 37 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, cumartesi gece yarısından kısa süre sonra Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Halime es-Sadiya Okulu’na insansız hava aracıyla yapılan füze saldırısında 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı’nın batısındaki bir evi hedef aldığı saldırıda da hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri El Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

İsrail güçlerinin yoğun bombardımanına uğrayan Zeytun Mahallesi’nin güneydoğusundaki bölgelerde de büyük patlamalar meydana geldi.

Han Yunus'un güneyindeki Kau’l-Kureyn bölgesinde de bir evin vurulması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki En-Nasr bölgesindeki bir apartmanı hedef aldığı saldırıda da aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde cuma sabahından bu yana süren saldırılarında en az 37 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine yönelik hava saldırılarında 5 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki En-Nasr semtinde Avadallah ailesine ait bir apartman dairesini füzelerle hedef aldı.

Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybederken yaralanan çok sayıda vatandaş, kentteki El Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Filistin Kızılayı da İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’na saldırısında 4 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar, Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El Avde Hastanesine kaldırıldı.

İsrail, vurduğu ve tedavisine izin vermediği çocuğun cenazesine de eziyet etti

Filistinli aktivistlerin yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçleri, 5 Eylül’de Batı Şeria’da vurduğu ve sağlık personelinin müdahalesine izin vermediği için ölen 16 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesine de iş makinasıyla eziyet etti.

İsrail askerleri, Filistinli çocuğun cenazesini orduya ait iş makinasıyla yerde sürükleyip makinanın başlığıyla da giysilerini parçaladı.

Aktivistlerin paylaştığı görüntünün perşembe günkü İsrail baskınında El-Faria Mülteci Kampı sakinlerinden birisi tarafından çekildiği, iş makinasının sürüklediği naaşın, İsrail saldırısında ölen 16 yaşındaki Filistinli Macid Fida Ebu Zine olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Filistinli çocuğu vurduktan sonra ambulansların çocuğa ulaşmasını engellediğini de aktardı.

İsrail, daha önce de Batı Şeria ve Gazze’de yine vurarak öldürdüğü Filistinlilerin cenazelerine de iş makinalarıyla eziyet etmişti.

İsrail’in 5 Eylül’de Tubas kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 5 kişi ölmüştü. İsrail, Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'ndaki saldırısında ise 16 yaşındaki Ebu Zine’yi vurmuş, sağlık ekiplerinin müdahalesine izin vermeyen İsrail güçleri, Ebu Zine’nin cenazesini iş makinasıyla sürükleyerek kampın dışında sağlık ekiplerine teslim etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.