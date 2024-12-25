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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 11 Filistinli daha yaşamını yitirdi

İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyi ve orta kesimlerine yönelik saldırılarında 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 11 Filistinli daha yaşamını yitirdi
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Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin doğusundaki Maan bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyindeki bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli ve eşi öldü.

Deyr el-Belah'taki hava saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti.

7 Ekim 2023'ten bu yana, 45 bin 338 Filistinli yaşamını yitirdi, 107 bin 764 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli öldü, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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