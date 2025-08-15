İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 18 Filistinli daha yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde aralarında yardım bekleyenlerin de olduğu sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda insani yardım alabilmek için bekleyen 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınında sözde insani yardım dağıtım merkezinde bekleyen sivilleri hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneybatısında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tuffah, Zeytun ve Rimal mahallelerini hedef aldı.

Tuffah Mahallesi'nde bir grup sivilin hedef alındığı İHA saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir bölgeye düzenlenen bombardımanda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, Rimal Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 3 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kisufim Sınır Kapısı yakınına düzenlediği hava saldırısında 3, Deyr el-Belah'ın doğusuna düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail basınına göre, orduya Gazze kentini işgal hazırlıklarına başlanması talimatı verildi

İsrail ordu komuta kademesinin, birliklere Gazze kentini işgal hazırlıklarına başlanması talimatı verdiği belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı almasının ardından askeri hazırlıklara başlanması talimatı verildiği aktarıldı.

Askeri tatbikatlar dahil olmak üzere hazırlıkların ilerleyen günlerde başlayacağı, yedek askerlere eylülde silah altına alınabilecekleri konusunda talimatların gönderildiği belirtildi.

Gazze kentini işgal için yürütülecek saldırıların eylül ayından önce başlamayacağı, öncelikle Gazze kenti ve civarında halihazırda İsrail saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin sürgün edileceği kaydedildi.

Gazze kentini işgal için birliklerin zaman içinde bölgeye kademeli olarak konuşlandırılacağı da aktarıldı.

Hazırlık aşamasının ardından Gazze kentini kuşatacak ve kenti batı bölgesinden kademeli işgal edecek en az dört alayın saldırı planlarının netleştirileceği ifade edildi.

İsrail'in Gazze kentini işgali

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

"Bergusi'ye saldırı, işgalcinin insanlığa karşı düşmanlığını ortaya koyan korkakça bir gösteridir"

Hamas, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Fetih Hareketi’nin önde gelen isimlerinden ve İsrail’in Ramon Hapishanesi’nde tutulan Mervan el-Bergusi’nin hücresine baskın düzenleyerek tehdit etmesini, "İşgalcinin tüm insani değerlere düşmanlığını ortaya koyan korkakça bir gösteri." olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in işlediği tehlikeli suçun özgürlük savaşçısı Bergusi'nin kararlılığını ve direncini zayıflatamayacağı belirtildi.

Bergusi'nin bu tür tehditlerden sonra halkı için verdiği mücadelesine daha fazla sarılacağına işaret edilen açıklamada, Ben-Gvir'in yaptığı eylemin İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uygulanan işkence ve baskılara direnci artıracağı savunuldu.

Açıklamada, "Bu, işgalcinin faşizmini ve tüm insani değerlere düşmanlığını ortaya koyan korkakça bir gösteridir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hapishanelerinde işkencelere maruz kalan Filistinli esirlerle dayanışma çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına da İsrail hapishanelerindeki esirleri koruma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi’nin tutulduğu hücreye baskın düzenlemişti.

Bergusi’yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." demişti.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Bergusi, 1987'de patlak veren ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki 2. İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.