  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 28 Filistinli daha hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 28 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 28 Filistinli daha hayatını kaybetti
Takip Et

Filistin resmi ajansı WAFA'nın görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından aktardığına göre İsrail ordusu, başta kuzeydeki Gazze kenti olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde göçe zorlanan Filistinlilerin sığındığı çadırları, yardım bekleyenleri, evleri ve sivillerin toplandığı alanları vurdu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve güneyindeki saldırıları sonucu hayatını kaybeden 14 kişinin cenazeleri El-Ehli Baptist Hastanesi’ne, 10’u Nasır Hastanesi’ne 4 kişinin naaşı da Şifa ve Avde hastanelerine getirildi.

Kaynaklar İsrail saldırılarında çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusunun korumasında Selfit kentine bağlı Farha köyünde Filistinlilere ve mülklerine saldırdıkları belirtildi.

İsraillilerin, zeytin bahçelerinde hasat yapan Filistinli 10 aileyi topraklarından zorla çıkardıkları aktarılan haberde, söz konusu saldırganların hayvanları ve hasat edilen zeytinleri de çaldıkları kaydedildi.

Haberde, İsraillilerin Filistinli bir genci de darbederek burnunu kırdıkları aktarıldı.

Küresel Sumud Filosu'ndan İsrail'in iddialarına sert yanıt: Kara propagandaKüresel Sumud Filosu'ndan İsrail'in iddialarına sert yanıt: Kara propagandaDünya
İran ile Rusya arasında "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması" yürürlüğe girdiİran ile Rusya arasında "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması" yürürlüğe girdiDünya

 

Dünya
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları orman yangınlarına neden oldu
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları orman yangınlarına neden oldu
İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı dünyada protestolarla karşılandı
İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı dünyada protestolarla karşılandı
Prens William'dan şimdiye kadarki en açık sözlü röportaj: Kral olduğumda monarşiyi değiştireceğim
Prens William: Kral olduğumda monarşiyi değiştireceğim
Küresel Sumud Filosu'ndan İsrail'in iddialarına sert yanıt: Kara propaganda
Küresel Sumud Filosu'ndan İsrail'in iddialarına sert yanıt: Kara propaganda
Trump'ı çıldırtacak heykel: Yeniden Kongre binasının önünde (Video)
Trump'ı çıldırtacak heykel: Yeniden Kongre binasının önünde
DSÖ: Gazze'de 42 bin kişi “hayat değiştiren” yaralanmaya maruz kalıyor
DSÖ: Gazze'de 42 bin kişi “hayat değiştiren” yaralanmaya maruz kalıyor