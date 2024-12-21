İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Refah'ın kuzeydoğusundaki Hırbet el-Ades bölgesine yönelik hava saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri ayrıca, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Refah'ın aynı bölgesinde hedef aldığı bir Filistinlinin naaşına ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 206 Filistinli öldü, 107 bin 512 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da geride bıraktığı mayının patlaması sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin er-Reşayide bölgesinde geriye bıraktığı mayının patlaması sonucu 7 yaşındaki Filistinli Ali Reşayide'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'den olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Batı Şeria'da 2'si çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Kudüs, Nablus, Beytüllahim, Tulkerim ve Cenin kentlerine dün geceden bu yana baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında eski tutuklular ile iki çocuğun da bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği belirtildi.