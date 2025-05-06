İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 52 bin 615'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 48 ölü ve 142 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 507 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 711 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 615'e, yaralıların sayısının da 118 bin 752'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Kuveyt Özel Sahra Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombaladı. Saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Han Yunus'un güneydoğusundaki Fahari beldesi ile orta kesimindeki bir apartman dairesinin hedef alındığı saldırılarda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Avde Ehli Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Sevarha Okulu yakınlarındaki bir eve düzenlediği saldırıda biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçusu Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebira'nın kuzeyinde yer alan bir evi top atışıyla vurdu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu da topçu atışlarıyla hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a düzenlediği saldırılarda 3, Beyt Lahiya'nın kuzeybatısındaki Atatra beldesinde açtığı ateşle de 1 Filistinli yaşamını yitirdi.