İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! En az 32 Filistinli yaşamını yitirdi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 32 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Ebu Hatır" ailesine ait evin hedef alınması sonucu 4 kişi öldü.

Kentin merkezinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlenen bombardımanda ise "Ebu Semra" ailesinden en az 6 kişi hayatını kaybetti, bir çok kişi yaralandı.

Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirirken 13 Filistinli de yaralandı.

Ölü ve yaralıların El-Avde Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

Can kaybı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 61 ölü ve 134 yaralı getirildiği kaydedildi. Hastanelere getirilen 61 cenazeden 57'sinin İsrail'in düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği, 4'ünün ise enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 82'ye, yaralı sayısının da 113 bin 408'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'den Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait birlikler, Avarta kontrol noktasından girerek Balata Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, El-Medaris ve Es-Suk caddesinde konuşlandı.

İsrail güçlerine ait buldozerler, El Halil kentinin Halle el-Ayede bölgesinde yapım aşamasında 120 metrekarelik bir evi ve su kuyusunu da yıktı.

Evin sahibi Ramazan Nayif er-Recebi, İsrail tarafından kendisine yaklaşık 10 gün önce yıkım tebligatı gönderildiğini belirterek, İsrail güçlerinin, aynı bölgede 20 yıl önce de kendisine ait bir evi yıktığı bilgisini verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı; 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir basın mensubunun daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Filistin El-Yevm" televizyonunun haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda, Filistin El-Yevm muhabiri Muhammed Mansur, eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de bir gazetecinin daha öldürülmesiyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 207'ye yükseldiği ifade edildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu başta olmak üzere tüm basın yayın kurumlarına "Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması" çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ve ABD ile soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri, bu zalimce ve alçakça suçun sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz."