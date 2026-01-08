İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: Filistinli bir kız çocuğu hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği Cibaliya Mülteci Kampı’nda açılan ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Kampta yaşayan 11 yaşındaki Hemse Nidal Husu’nun, İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Öte yandan İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bir eve düzenlediği hava saldırısında da 2 kişinin öldüğü belirtilmişti.