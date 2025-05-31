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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun sivillere yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Gazze'deki insani kriz daha da derinleşiyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zahra Okulu yakınlarına düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde ise sivillerin bulunduğu bir gruba yönelik hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı iki çadıra düzenlenen saldırılarda 3 Filistinli öldü.

Han Yunus’un Abasan el-Kebira bölgesinde sivil bir araca düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca Refah kentinin Şakuş bölgesinde, yardım almak üzere toplanan sivillere İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 3 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru yakınındaki yardım noktasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Cuma sabahından bu yana 50 Filistinli yaşamını yitirdi

Bu ölümlerle birlikte İsrail'in cuma sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 50'ye yükselmiş oldu.

İsrail ordusunun sivillere yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Gazze'deki insani kriz daha da derinleşiyor.

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