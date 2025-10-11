  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 67 bin 682'ye yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, "3-10 Ekim tarihleri ​​arasında kayıp şahıslar dosyasını takip eden adli komisyon tarafından 320 kişinin daha hayatını kaybettiği tespit edilerek istatistiklere eklendiği" belirtildi.

Son 24 saatte 151 kişinin naaşına ulaşıldı

Ayrıca Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 116'sı yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 151 kişinin naaşı ve 72 yaralının ulaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 157'si çocuk olmak üzere 463'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 42'si çocuk 185 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 682'ye, yaralıların sayısının 170 bin 33'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

Filistinli STK: İsrail, 67'si çocuk 735 Filistinlinin naaşını alıkoyuyorFilistinli STK: İsrail, 67'si çocuk 735 Filistinlinin naaşını alıkoyuyorDünya
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki Norveçli aktivist: Onların gözlerini asla unutmayacağımİsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki Norveçli aktivist: Onların gözlerini asla unutmayacağımDünya
Ateşkesi yine ihlal etti: İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı!Ateşkesi yine ihlal etti: İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı!Dünya

 

 

Dünya
Bulgaristan’da para birimi değişikliği nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi
Bulgaristan’da para birimi değişikliği nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Blair’in başbakanlığı sırasında Epstein ile teması ortaya çıktı
Blair’in başbakanlığı sırasında Epstein ile teması ortaya çıktı
Yunan basını yazdı: AB, Türkiye'nin savunma programına girişi için Atina’ya baskı yapıyor
Yunan basını yazdı: AB, Türkiye'nin savunma programına girişi için Atina’ya baskı yapıyor
Kosova’da Başbakan Albin Kurti hükümeti kuracak
Kosova’da Başbakan Albin Kurti hükümeti kuracak
Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı oldu
Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı oldu