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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında 4 aile üyesi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir anne ile baba ve engelli iki çocukları yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında 4 aile üyesi yaşamını yitirdi
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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Cibaliya bölgesinde el-Batş ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in saldırısında anne, baba ve 2 engelli çocukları yaşamını yitirdi

Açıklamada, söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin aynı aileden anne, baba ve engelli iki çocukları olduğu vurgulandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hava saldırısında hedef alınan ev yıkıldı, çevredeki birçok evde büyük hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 534 Filistinli öldü, 96 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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