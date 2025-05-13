  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırması sonucu 1'i gazeteci 2 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırması sonucu 1'i gazeteci 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda 1'i gazeteci 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırması sonucu 1'i gazeteci 2 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, gece yarısı Nasır Hastanesi'nde ameliyathanelerin yapıldığı binayı doğrudan hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, sağlık ekibi ve hastalardan da yaralananlar olduğu kaydedildi.

Hastanelere yönelik mükerrer saldırıların, İsrail'in sağlık sistemine daha fazla zarar verme, yaralı ve hastaların tedavisini hastanede bile tehdit etme "kastını" ortaya koyduğu aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da ise daha önce başka bir saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Abdulfettah Islih'ın hayatını kaybettiği, bazı hastaların ise yaralandığı kaydedildi.

Ölen gazeteci sayısı 215'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Alam24" haber ajansında müdür olarak çalışan Islih'in ölümüyle, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 215'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail tarafından Filistinli gazetecilerin sistematik olarak hedef alınması ve suikasta uğramasının en sert şekilde kınandığı açıklamada, dünyada basın alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlara Gazze'deki gazetecilere yönelik bu sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.

Hindistan ve Pakistan ateşkesi sürdürme konusunda anlaştıHindistan ve Pakistan ateşkesi sürdürme konusunda anlaştıDünya
Trump'ın hedefi Avrupa olabilir!Trump'ın hedefi Avrupa olabilir!Küresel Ekonomi

 

Dünya
ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da: Kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da: Kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
Ukrayna: Putin'in İstanbul'a gelmemesi Rusya'nın savaşı bitirmek istememesinin nihai işareti olacaktır
Ukrayna: Putin'in İstanbul'a gelmemesi savaşı bitirmek istememesinin işareti
Fransız sinemasının efsanesi Depardieu cinsel taciz davasında suçlu bulundu
Fransız sinemasının efsanesi cinsel taciz davasında suçlu bulundu
ABD, İran'ın nükleer araştırmalarına yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı
ABD, İran'ın nükleer araştırmalarına yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı
6 milyon metreküplük dev destek! Türkiye’nin gaz desteği Suriye’yi aydınlatacak
6 milyon metreküplük dev destek! Türkiye’nin gaz desteği Suriye’yi aydınlatacak
Azerbaycan’dan Türkiye’ye PKK tebriği! Aliyev: Erdoğan ve TSK’nın mücadelesi etkili oldu
Azerbaycan’dan Türkiye’ye PKK tebriği! Aliyev: Erdoğan ve TSK’nın mücadelesi etkili oldu