İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor

İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Yakınlarını kaybedenler Filistinliler, üzüntü yaşadı.

İsrail, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Bu arada Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura kasabasına bağlı En-Namus el-Fevka Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında Cihad es-Sabbar ile iki oğlu Faysal ve Fadi'yi gözaltına alana İsrail askerleri, Filistinlilerin fidanlıklarındaki tarım malzemeleri ve gübrelere de el koydu.