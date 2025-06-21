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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yıkıcı saldırıları hız kesmeden sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor
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İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Yakınlarını kaybedenler Filistinliler, üzüntü yaşadı.

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Bu arada Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura kasabasına bağlı En-Namus el-Fevka Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında Cihad es-Sabbar ile iki oğlu Faysal ve Fadi'yi gözaltına alana İsrail askerleri, Filistinlilerin fidanlıklarındaki tarım malzemeleri ve gübrelere de el koydu.

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